Juve, Bonucci capitano a tutto tondo: parole al miele per Emre Can

Leonardo Bonucci capitano a tutto tondo. Chiude con un sorriso qualche incertezza sul comportamento in allenamento di Gonzalo Higuain (torello con entrataccia su Marco Ianni) e manda un messaggio forte a Emre Can: "C'è un clima tranquillissimo, tutti siamo uniti e ci siamo divertiti, come avete visto nelle immagini di stamani, nei torelli. Il Pipita su tutti. Però devo fare anche un grande applauso a Emre, che ieri, non essendo disponibile per la Champions, si è fermato a fare una parte finale di allenamento da solo. Siamo tutti contenti di iniziare a inseguire quello che è un obiettivo, vogliamo iniziare col piede giusto".

