Juve, caccia al difensore: Romero c'è. Resta in piedi la pista Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve, almeno per il momento, è senza allenatore in vista della prossima stagione, ma il mercato non è fermo e l'obiettivo è sempre quello di trovare un difensore per ringiovanire il reparto. I primi nomi sono sempre quelli di Cristian Romero del Genoa, sul quale la Juventus è in netto vantaggio su tutte le altre e Matthijs De Ligt, con la trattativa che resta però tutt'altro che semplice.

Le altre ipotesi - Sul taccuino di Fabio Paratici ci sono anche Marquinhos e Ruben Dias, mentre resta sempre aperta la pista che porta a Kostas Manolas della Roma. Infine Samuel Umtiti: il giocatore è in uscita dal Barcellona ma in questa stagione ha avuto tanti problemi fisici.