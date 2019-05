© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Barzagli certezza della Juventus. A prescindere dall'allenatore, infatti, secondo Tuttosport chiunque arrivi troverà il difensore, che a fine stagione si ritirerà dal calcio, nel proprio staff tecnico. Barzagli comincerà a luglio il corso per allenatori di Coverciano e le porte bianconere rimarranno sempre aperte per lui, se vorrà iniziare alla Juve il suo percorso in panchina.