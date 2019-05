Juve-Chelsea, non solo Sarri: l'indennizzo può essere Emerson Palmieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idee e spunti di trattativa tra Juventus e Chelsea. Sul tavolo non ci sarebbe soltanto Maurizio Sarri ma pure Emerson Palmieri. Il terzino sinistro ex Roma e Palermo è un obiettivo da tempo della Vecchia Signora: già in passato era nel mirino per il dopo Alex Sandro e adesso la Juve potrebbe proporre al Chelsea di non pagare l'indennizzo per Sarri ma di acquistare un giocatore come il nazionale azzurro ventiquattrenne.