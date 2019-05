Juve, Chiellini: "Allegri via? Lo aspettavo, ho esperienza su certi silenzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky a margine di un evento benefico: "Il prossimo allenatore della Juventus è Marcello Lippi, ahahah. Questo Scudetto è stato diverso, da capitano, l'ho condiviso con Andrea Barzagli, all'ultima partita con la Juventus. È silenzioso, ci ha dato tanto, da fuori non si apprezza quanto sia importante dentro lo spogliatoio. Allegri? Dopo 15 anni di Juve sarebbe una bugia dirti che non me lo aspettavo, certi silenzi e atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza dentro l'ambiente. È stato salutato come merita, ha fatto la storia della Juve, non mi sorprenderei di vederlo in futuro alla Juventus".

Sul nuovo allenatore. "Barzagli sarà il prossimo allenatore della Juventus, fa il corso a luglio e ad agosto.. ahahah. Ci sono persone deputate a scegliere molto migliori di me".