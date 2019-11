Juve & co. hanno nostalgia di Micciché ma Gravina si mette in mezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I principali club italiani, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma e Torino, si starebbero unendo in una vera e propria fazione che punta al ritorno di Gaetano Micciché alla guida della Lega Calcio dopo le dimissioni di tre giorni fa. Un'idea che ha acquistato consistenza dopo l'intervento di Gravina che ha nominato Mario Cicala commissario ad acta della Lega per modificare lo statuto. Una mosse che ha creato tensione in un ambiente già in fermento dopo le dimissioni del presidente. I tempi brevi previsti dalla FIGC sono apparsi un tentativo di interferire nella Lega. "Grave e incomprensibile la fretta della Federcalcio, un pressing fuori luogo" lo ha definito Il Corriere della Sera. Se il 2 dicembre, giorno dell'Assemblea di Lega, dovesse venire fuori di nuovo il nome di Miccichè, si potrebbe subito tornare al recente passato, anche se il banchiere dovrebbe decidere di tornare indietro nonostante le accuse e superando il comportamento della stessa Federazione.