© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram la Curva Sud della Juventus ha diramato un comunicato che ha analizzato la situazione attuale del settore del tifo bianconero. Ecco il messaggio diffuso dai Drughi: “I fan che ora si trovano a Curva Sud non sono ultras organizzati. Al momento non ci sono ultras organizzati, ci dispiace per questo ma abbiamo anche noi i nostri diritti. Agnelli e i suoi soldi devono rispondere per questo. Hanno ucciso la passione! FUORI GLI ULTRAS DALLE GALERE!!!”.