La Juventus lavora per Tanguy Ndombélé, centrocampista classe '96 del Lione. In scadenza nel 2023, il calciatore piace a Fabio Paratici che ha già avviato i contatti con l'entourage. Positivi i primi approcci, ora a Torino sono pronti a giocare d'anticipo favorendo gli ottimi rapporti tra Andrea Agnelli e il presidente dei francesi, Jean-Michel Aulas. Il Lione, però, non fa sconti e i bianconeri sono consapevoli che serviranno 60-70 milioni di euro (bonus inclusi) per mettere le mani sul cartellino del ragazzo. Lo scrive Tuttosport.