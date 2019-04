© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Quando vedevo le partite e non potevo aiutare i compagni a vincere ero triste". Juan Cuadrado è tornato a essere utile alla causa della Juventus e a Sky Sport 24 in vista della gara contro il Torino: "Mi sono messo a lavorare per rientrare, ora è tutto più facile".

Vittoria in Italia, fallimento all'estero.

"Lo Scudetto è una cosa straordinaria, non è mai facile vincerlo ma abbiamo tanto lavorato per quello. Alcuni pensano che abbiamo fallito ma non è così, l’eliminazione della Champions fa male, ma vincere l’ottavo scudetto consecutivo rimarrà nella storia".