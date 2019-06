Juve, Cuadrado per rimpiazzare Cancelo. Darmian e Trippier alternative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il possibile addio di Joao Cancelo, destinazione Manchester City, la Juventus considera Juan Cuadrado come possibile sostituto del portoghese, arretrando il raggio d'azione e tornando alle origini. Il colombiano, in scadenza 2020, potrebbe anche rinnovare il contratto come riferito da Sky. Le alternative portano a Trippier del Tottenham e Darmian del Manchester City. Su quest'ultimo sono stati allacciati i contatti con l'entourage del giocatore.