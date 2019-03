© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è in vantaggio nei confronti del Real Madrid per l'acquisto del cartellino di Paul Pogba. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da As, i bianconeri sarebbero infatti pronti a sfruttare gli ottimi rapporti tra Agnelli e Raiola per riportare a Torino il centrocampista francese durante la prossima estate. Una sorta di corsia preferenziale rispetto ai blancos, dettata proprio dal maggiore feeling col noto procuratore rispetto a Florentino Perez.