Juve, Danilo: "Sarri è molto simile a Guardiola, ha idee moderne"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danilo, terzino della Juventus, ha parlato dal ritiro del Brasile dei primi mesi in bianconero, spendendo parole molto belle per Maurizio Sarri: “L’impatto con il calcio italiano è stato buono. Sarri ha idee moderne, gli piace mantenere una linea di difesa alta e punta sul possesso palla. Da questo punto di vista, per me non è stato un gran cambiamento e mi trovo perfettamente a mio agio. Sarri e Guardiola sono molto simili sotto diversi punti di vista, soprattutto nella cura maniacale della tattica e dei movimenti. Studiano a fondo l’avversario e le mosse necessarie per prevedere ogni singola situazione. Nel City era tutto estremamente meccanico, si lavorava su ogni passo e ogni centimetro. Sarri invece è un po’ più elastico, concede più libertà all’iniziativa individuale. In ogni caso, il modello è lo stesso e richiede tempo per essere assimilato. Guardiola ci mise due anni”, riporta La Gazzetta dello Sport.

Adattamento e ambizioni - "Punto a raccogliere l'eredità di Dani Alves per il Mondiale 2022. Torino mi piace, è molto diversa da Manchester. I tifosi sono molto più appassionati, ti fermano per strada. Mi piace, ti trasmettono affetto e maggior motivazione. Sto conoscendo la città poco a poco e mi trovo bene".