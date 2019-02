Juve, de Ligt per giugno. Savic, Dias e Milenkovic le prime alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non molla, vuole Matthijs de Ligt (19) per l'estate. Il difensore olandese rappresenta la priorità dei bianconeri per la prossima campagna acquisti, così da sistemare il reparto arretrato. L'Ajax, però, chiede 60 milioni di euro e sulle sue tracce c'è la concorrenza di numerosi top club. Ne costa una ventina in meno Stefan Savic, ex Manchester City che l'Atletico Madrid potrebbe liberare. Le altre alternative portano i nomi di Ruben Dias del Benfica, Nikola Milenkovic della Fiorentina oltre Cristian Romero del Genoa.