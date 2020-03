Juve, Demiral punta al recupero sfruttando lo stop della Serie A

Per i giocatori attualmente alle prese con un lungo infortunio il blocco della stagione ha avuto un risvolto positivo. Nella drammaticità dell’emergenza sanitaria che sta colpendo non solo l’Italia ma tutto il mondo, questi hanno avuto la possibilità di continuare a lavorare per il recupero senza perdere ulteriori gare ufficiali. E’ questa la situazione, ad esempio di Merih Demiral, centrale difensivo della Juventus infortunatosi al ginocchio lo scorso 12 gennaio nel match dell’Olimpico contro la Roma. Uh giocatore che adesso, con la Serie A che rischia di terminare in estate, potrebbe avere la possibilità di tornare in campo prima della fine della stagione. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.