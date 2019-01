© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Madrid si ritira dalla corsa per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham, il cui contratto (scadenza 2020) difficilmente sarà rinnovato. Il danese vuole una nuova esperienza, ma per la prossima estate gli Spurs chiedono oltre 80 milioni di euro. Una cifra che - riferisce As - le Merengues non vogliono sborsare, vista la situazione contrattuale. Una buona notizia per la Juventus, anch'essa interessata ad Eriksen, per cui la concorrenza diminuisce. Sul giocatore restano vivi gli interessi di Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco.