Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il Bayern Leverkusen avrà poco valore in chiave qualificazione, ma per la Juventus diventa un test importante per tornare al successo. I bianconeri non non vincono da due partite, dato inconsueto che fa una certa impressione. Ma l’ultimo test del girone di Champions diventa importante anche per un altro aspetto non secondario: Sarri potrebbe concedere novanta minuti di grande esperienza a chi finora ha giocato meno.

Immaginare la coppia Rugani-Demiral a protezione di Buffon, per esempio, potrebbe non essere così fantasioso. Così come l’assenza di Bentancur – che ha subito una distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra – potrebbe spingere Sarri a sperimentare finalmente Bernardeschi mezzala destra.

Ipotesi che potrebbero prendere forma negli ultimi allenamenti di avvicinamento al match. La squadra pomeriggio si ritroverà alla Continassa per una seduta tattica, domattina rifinitura, pranzo e partenza in direzione Leverkusen. L’astinenza dalla vittoria, in casa Juve non è usuale: poco cambia il contesto di gara in programma.