Juve, doppia pista lusitana per Perin. Ci sono Porto e Benfica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia pista portoghese per Mattia Perin. Il portiere ex Genoa con il ritorno di Buffon a Torino è chiamato a trovare una nuova avventura e secondo quanto riportato da SkySport il giocatore è finito nel mirino di Porto e Benfica, con i Dragoni che in precedenza avevano sondato lo stesso Buffon come erede di Iker Casillas.