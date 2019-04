Juve, Dybala: "Sofferenza Champions. Il dolore passerà lentamente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A due giorni dall'eliminazione dalla Champions League, il capitano (per la gara contro l'Ajax) della Juventus, Paulo Dybala, ha scritto un post sul proprio profilo Twitter: "I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!".