Il Real Madrid fissa il prezzo per James Rodriguez. Come riporta ABC, per il fantasista colombiano i blancos chiedono almeno 70 milioni di euro. Obiettivo di Juventus e Napoli, oltre che delle big inglesi, James molto probabilmente farà così ritorno dal prestito biennale al Bayern Monaco (nessuna intenzione di riscattarlo per 45 milioni) solamente di passaggio.