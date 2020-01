© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic non vuole lasciare il Barcellona in questa finestra di calciomercato. Nonostante la richiesta d'informazioni della Juventus (in un eventuale scambio con Bernardeschi) e i sondaggi del Paris Saint-Germain, il centrocampista croato - riporta il 'Mundo Deportivo' - non vorrebbe muoversi dalla Catalogna in questa finestra di calciomercato. Eventuali discorsi, quindi, sono rinviati alla prossima stagione.