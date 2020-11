Juve, emergenza in difesa. Pirlo: "Ne ho solo quattro, giocheranno loro. Danilo centrale"

Difficoltà in difesa per la Juventus di Andrea Pirlo, che contro il Ferencvaros avrà pochissimi elementi a disposizione: “Dietro, con il rientro di Alex Sandro, sono rimasti in quattro. Quindi giocheranno loro quattro, con Danilo centrale e Alex che torna terzino sinistro (gli altri due per la cronaca sono Cuadrado e De Ligt, ndr). Tra Kulusevski e Chiesa, vedremo chi starà meglio, Chiesa non è pronto per giocare 90 minuti”.

Qui la conferenza stampa integrale.