Juve-Emerson Palmieri, affare per gli ultimi giorni di mercato. Il Chelsea apre al prestito

Emerson Palmieri ha nostalgia dell'Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e ci tornerebbe di corsa. L'Inter è stata a lungo sulle sue tracce, ma ora il reintegro di Perisic come esterno raffredda l’interesse di Conte (anche se non lo azzera). Al contrario gli ultimi sviluppi in casa Juventus fanno pensare ad un ritorno di fiamma dei campioni d’Italia. Le prime mosse di Pirlo lasciano intendere che è grande l’attenzione per le fasce. La fiducia data al giovane Frabotta va di pari passo con la cessione di Luca Pellegrini al Genoa. Lo stesso De Sciglio, dopo il mancato passaggio alla Roma, potrebbe trovare nuovi estimatori.

Ipotesi prestito - Con questi presupposti il responsabile dell’area sportiva Paratici si è sintonizzato con il Chelsea, proprietario del cartellino di Emerson Palmieri. La società di Abramovich ha appena tesserato Childwell e ha problemi di abbondanza. E allora l’italo-brasiliano può andar via per 25 milioni e negli ultimi giorni è emersa anche un’ulteriore opzione: il prestito. E’ una soluzione ancora teorica, ma è chiaro che la Juve è allettata. Senza mai dimenticare l’Inter, ora in seconda fila.