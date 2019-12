Juve, Emerson Palmieri torna nel mirino. Si punta al prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rosa della Juventus è tra le migliori in Europa, ma il buco relativo alla fascia sinistra preoccupa. Manca, infatti, una vera alternativa ad Alex Sandro, non volendo prendere in considerazione il duttile De Sciglio. Così, i bianconeri stanno cercando un elemento di sicura affidabilità già per gennaio: come riporta Il Corriere della Sera, potrebbe essere Emerson Palmieri il nome giusto. Il problema, però, è la formula: il Chelsea vuole 30 milioni, la Juve parte dal prestito.