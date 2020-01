© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sempre più in uscita la posizione di Emre Can. Il centrocampista tedesco è ai margini del progetto della Juventus e con ogni probabilità dovrebbe essere ceduto nella finestra invernale di mercato. Si parlava di un possibile scambio con Leandro Paredes con il Paris Saint-Germain ma nella giornata di ieri il tecnico rossoblu Thomas Tuchel aveva chiuso per una cessione del giocatore.

Ipotesi Bayern - Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore gradirebbe la sistemazione in Bundesliga con il Bayern Monaco che potrebbe farsi sotto. In caso di una trattativa con la società bavarese, ecco che si potrebbe aprire uno spiraglio per arrivare a Thiago Alcantara, anche lui in uscita dai biancorossi tedeschi.