Juve, Emre Can si gioca la Champions. Dybala da valutare per il Cagliari

Si potrebbe dire: tutto in duecentosettanta minuti. Ma sta a Maurizio Sarri decidere quanto puntare su Emre Can nelle prossime tre partite di campionato. Senza Bentancur squalificato – e senza Khedira out di lungodegenza – il centrocampista potrebbe avere la giusta occasione per riconquistare la fiducia del tecnico e della società, che non a caso ha congelato ogni discorso relativo a una sua possibile cessione.

Il lungo infortunio di Khedira costringe a una profonda riflessione, Emre Can – come anticipato qualche settimana fa da TMW – potrebbe ritrovare in bianconero l’opportunità di tornare protagonista in Champions League, condizione che il giocatore ritiene necessario per la seconda parte della stagione in vista degli Europei. Fino a questo momento, però, tutte le volte che è stato chiamato all’ordine ha convinto poco.

Ecco perché da lui ci si attende una reazione palese, un approccio finalmente brillante, prima di ogni valutazione ultima. Nulla che un calciatore di caratura internazionale del suo calibro non possa avere nelle corde, chiaramente. Un po’ come dimostrato da Rabiot, che dopo un inizio in ombra (per dinamiche completamente diverse rispetto a Emre Can) ha chiuso il 2019 in crescendo, garantendo anche una certa continuità.

Nella rifinitura di questo pomeriggio, dopo la conferenza stampa in programma alle 13.15, Sarri dovrà anche comprendere le condizioni di Dybala. Ieri l’argentino ha lavorato a parte per uno spezzone d’allenamento, solo per precauzione. Nulla di preoccupante, ma il tecnico potrebbe decidere di fare marcia indietro rispetto al tridente delle meraviglie e optare per una soluzione tattica più conservativa con il trequartista. Il valore tecnico della squadra resterebbe comunque altissimo.