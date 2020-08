Juve, esonerato Sarri: le aperture italiane ampliano la crisi a Paratici: "Si dimette?"

vedi letture

Aria di rivoluzione in casa Juventus: non riguarderebbe solo Maurizio Sarri, il suo esonero è ufficiale da qualche minuto, ma anche Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus che ha scelto in prima persona Sarri come erede di Allegri. Di seguito le prime pagine dei media italiani circa il rinnovamento in casa bianconera dopo l'eliminazione dalla Champions League avvenuta ieri sera per mano del Lione di Rudi Garcia:

