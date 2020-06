Juve, falsa partenza per Bernardeschi: Sarri indisposto dal numero 33 bianconero

Non la ripresa che Federico Bernardeschi aveva sognato, quella contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. Sarri gli ha concesso mezz’ora sul finale, lui ha interpretato male le indicazioni del tecnico fino a indisporlo. “Decido io dove devi giocare” ha strigliato l’allenatore bianconero a un certo punto del match, con il numero 33 che non è riuscito poi a cambiare passo e dunque a incidere positivamente sulla gara. Una prima opportunità bruciata per il giocatore, sempre più chiacchierato in chiave mercato. L’ipotesi Roma, nel suo futuro prossimo, resta aperta, anche se in caso di trasferimento dalla Juve il diretto interessato preferirebbe l’estero. Eppure, prima della finestra di calciomercato, ci sarebbero tante possibilità per convincere Sarri a trattenerlo. Ci riproverà la prossima volta.