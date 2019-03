© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle strategie della Juventus per l'eventuale dopo Massimiliano Allegri. Non c'è solo Zinedine Zidane tra i nomi al vaglio della Vecchia Signora: Pep Guardiola è una pista difficile ma non impossibile. Non tramonta Didier Deschamps, ora ct della Francia, resiste Antonio Conte e tra le idee ci sarebbe anche Jurgen Klopp.