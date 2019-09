Juve, i voti al mercato: i migliori in entrata. Ma disastro in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benissimo e malissimo. L'estate di mercato della Juventus si è aperta con i grandi botti in entrata, e poi chiusa con le difficoltà nelle operazioni in uscita. Per questo alla Vecchia Signora abbiamo assegnato il voto più alto e quello più basso del nostro speciale. Anche per rimarcare quanta distanza vi sia stata tra i due ambiti, in un mercato a due facce: da un lato la squadra ne esce in ogni caso rinforzata, dall'altra a Sarri toccheranno scelte dolorose. E fuori lista Champions rimarrà un intero monte stipendi, al lordo, nell'ordine dei 30 milioni di euro. Andiamo con ordine: giugno metà luglio da incorniciare. A parametro zero arrivano due come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Dal Sassuolo c'è Merih Demiral, dal Genoa Cristian Romero: due tra i migliori giovani difensori del panorama italiano. Il primo in squadra, il secondo rimane a Genova. Il ritorno romantico di Gianluigi Buffon. Infine, in un climax ascendente, Matthijs De Ligt, il centrale che tutta Europa avrebbe voluto. Chapeau. Fatti i grandi innesti, si parte con l'operazione sfoltimento. E qui non tutto funziona. Dal punto di vista economico, bene lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini (poi girato in prestito al Cagliari) con la Roma. Moise Kean pare diventare un caso e va all'Everton: plusvalenza, ma l'attaccante 2000 è forse il miglior giovane talento del nostro calcio. Joao Cancelo era dato in uscita a giugno, va al Manchester City ad agosto, per soldi (tanti) e una contropartita come Danilo su cui inizialmente la Juve aveva detto no. Per chiudere, arriviamo agli ultimi giorni di mercato: Paratici cerca soluzioni per tanti giocatori. Ma prevale la strategia di questi ultimi, molti dei quali rifiutano l'idea di spostarsi da Torino. Rimangono così in bianconero Gonzalo Higuain e Sami Khedira, ma anche Mario Mandzukic ed Emre Can, che al momento non sembrano centrali nel progetto di Maurizio Sarri, per usare un eufemismo. Difficile anche la gestione di Paulo Dybala: offerto al Manchester United per Lukaku, poi trattato col Tottenham per cifre al ribasso. Rimane anche lui a Torino, come tutti intenzionato a fare opposizione e giocarsi le sue chance con la squadra campione d'Italia. Che si è rinforzata, con acquisti di primo piano e recuperi importanti (Higuain, per quanto visto finora, ma anche Douglas Costa) e come contraltare non è riuscita a sfoltire, a operare in uscita quanto avrebbe voluto. Anzi, fermandosi agli ultimi giorni, non è riuscita a operare in uscita, punto. Benissimo, ma anche malissimo: un mercato a due facce.

Operazioni in entrata, VOTO 8,5

Han (Cagliari)

Danilo (Manchester City)

Matthijs De Ligt (Ajax)

Merih Demiral (Sassuolo)

Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain)

Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain)

Luca Pellegrini (Roma)

Aaron Ramsey (Arsenal)

Operazioni in uscita, VOTO 4,5

Dario Del Fabro (Kilmarnock)

Grigoris Kastanos (Pescara)

Luca Pellegrini (Cagliari)

João Cancelo (Manchester City)

Moise Kean (Everton)

Mattias Andersson (Sion)

Alessandro Vogliacco (Pordenone)

Mattia Del Favero (Piacenza)

Leonardo Mancuso (Empoli)

Cristian Romero (Genoa)

Ferdinando Del Sole (Juve Stabia)

Laurentiu Branescu (Kilmarnock)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Rogério (Sassuolo)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Andrea Barzagli (Ritirato)