Juve, il brasiliano Rogerio braccato dal Newcastle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha vissuto una buona stagione alla corte di Roberto De Zerbi al Sassuolo, ora Rogerio tornerà alla Juventus per poi decidere il suo futuro. Tuttosport in edicola scrive che sulle tracce dell'esterno difensivo brasiliano c'è il Newcastle, ma il ragazzo classe '98 potrebbe essere inserito in alcune trattative come contropartita tecnica.