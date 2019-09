Juve, il Chelsea ha paura di Sarri e vuole far rinnovare presto Emerson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Express racconta di un possibile intrigo in casa Chelsea. O meglio, di un filo rosso che collega Emerson Palmieri, terzino sinistro dei Blues e della nazionale italiana, al suo ex allenatore Maurizio Sarri, oggi alla Juventus. Tra i due c'è un ottimo rapporto, tanto che il quotidiano inglese racconta del timore di un'azione da parte della Juve nei confronti del laterale mancino già nella finestra di gennaio, tanto che per evitare uno scenario del genere - si apprende - la società londinese avrebbe intenzione di accelerare i colloqui con l'entourage del calciatore, così da arrivare alla firma di un nuovo contratto che lo tolga dal mercato. L'attuale accordo di Emerson con il Chelsea scade nel 2022.