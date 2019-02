© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A prescindere da come andranno le cose in Champions League questo sarà l'ultimo anno di Massimiliano Allegri alla guida della Juve. Lo scrive Sportmediaset, secondo cui il futuro del tecnico sarebbe già segnato, con un addio già scritto e che si sarebbe dovuto consumare un anno fa. Il ciclo, vincente come nessun altro prima, si è chiuso.