© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i talenti più richiesti di casa Juventus c'è senza dubbio Matheus Pereira, spiega Tuttosport oggi in edicola. Il brasiliano ha conquistato anche Maurizio Sarri ma adesso piace in Spagna: ci sono Tenerife e Leganes. Poi Simone Muratore: sul ventunenne talento della Juventus è derby tra Empoli e Pescara, in Belgio invece fa gola al Gent.