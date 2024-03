Juve, il messaggio di Danilo: "Non ci aspettavamo questi risultati, ne siamo consapevoli"

"La serie di risultati ottenuti di recente non è stata quella che ci aspettavamo e ne siamo tutti consapevoli". Inizia così il messaggio social di Danilo, rivolto a tutto il mondo Juventus ed in particolar modo ai tifosi bianconeri. Il difensore ha commentato il momento difficile della sua squadra dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona ma ha anche indicato la soluzione per ripartire: "L’unica strada da percorrere è quella di raccogliere le forze, dentro e fuori dal campo, soprattutto per le prossime due partite in casa, vicino alla nostra gente, per guadagnare punti importanti per il proseguo della stagione. L’unità, l’umiltà e lo spirito di sacrificio sono sempre stati i tratti distintivi di questo gruppo! Andiamo avanti, senza mollare! Tutti insieme!", le parole da leader di Danilo in vista della gara delicata contro l'Atalanta. Nelle ultime sei partite la squadra di Allegri ne ha vinta solo una, allo scadere contro il Frosinone, e ha perso il treno della capolista Inter.