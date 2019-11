Juve, il padre di Haaland allontana l'Italia: "Vuole giocare in Premier"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"A un certo punto vorrebbe giocare in Premier League, ma non so quando succederà". Intervistato da TalkSport, parla Alf-Inge Haaland. Che è stato, a fine anni '90, difensore del Manchester City, famoso soprattutto per la rivalità con Roy Keane e i rispettivi interventi al limite (anzi, oltre il limite) della legalità. Oggi però è soprattutto il papà di Braut Erling, stella norvegese del Red Bull Salisburgo, seguito in Italia dalla Juventus, ma che potrebbe preferire la Premier League. Parola, appunto, di suo padre: "È un campionato molto duro, non è ancora il momento di pensarci. È un giocatore perftto per la Premier League, ma non sappiamo quando accadrà. Ora gioca a Salisburgo, in un club fantastico che gioca in Champions League e non ha fretta. Certo, sono una tappa di mezzo e non posso fissare prezzi stupidi (il riferimento è probabilmente ai 100 milioni di euro chiesti dagli austriaci, ndr), altrimenti nessuno ci andrà più a giocare".