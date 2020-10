Juve, il rinnovo di Dybala tema caldo: primo appuntamento saltato per la "bolla"

Il futuro di Paulo Dybala torna tema caldo in casa Juventus. Dopo la delusione contro il Crotone, blindare l'attaccante argentino, in scadenza nel 2022, è una delle priorità di Fabio Paratici, responsabile prima squadra dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, a inizio ottobre era in programma un incontro tra l'uomo mercato e Jorge Antun, agente della Joya da tempo a Torino: summit saltato, perché con la Juve in isolamento fiduciario anche Paratici è dovuto andare in "bolla". Nuova data da fissare: si parte da una certa distanza tra domanda e offerta, ma a 12,5 milioni annui di ingaggio (gli stessi che può arrivare a percepire De Ligt) potrebbe esserci la fumata bianca.