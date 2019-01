© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve in serie A della Borsa. È l’effetto Ronaldo: in sei mesi balzo del 91%". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che all'interno delle pagine sportive dedica spazio anche ai successi del club bianconero al di fuori del terreno di gioco. La Juventus - si legge - è stata promossa nella serie A di Piazza Affari. L’ingresso della società bianconera nel Ftse Mib, ossia nel principale indice azionario di Borsa Italiana significa entrare a far parte nel ristretto lotto delle «blu chip» italiane, le società quotate dai titoli più liquidi e capitalizzati. Un evento senza precedenti, qualcosa di paragonabile ai sette scudetti consecutivi già messi in bacheca. È evidente che l’ingresso nel «club dei grandi» del mercato azionario italiano sia legato a doppio filo con l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. Basti pensare che il prezzo delle azioni bianconere a fine giugno non arrivava a 0,7 euro mentre la quotazione a dicembre era pari a 1,81 euro. In pratica il titolo ha registrato un balzo del 91% in appena sei mesi ed è in assoluto uno dei migliori titoli del 2018. E il rimbalzo continua visto che anche ieri ha fatto registrare un +10,17% (che frutta un guadagno di 100 milioni) risultando tra i dieci migliori titoli scambiati in Piazza Affari.