Juve-Inter, derby d'Italia per Zaniolo: Paratici offre Bernardeschi, ma Marotta ha il jolly sconto

Continua il derby d'Italia tra Juventus e Inter per Nicolò Zaniolo. Come riporta questa mattina Tuttosport, sono continui i dialoghi tra i bianconeri e la Roma per il fantasista classe '99, valutato circa 60 milioni di euro. Una cifra che Paratici vorrebbe provare ad abbassare inserendo il cartellino di Federico Bernardeschi, proposto anche al Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik.

Non molla però neanche l'ad nerazzurro Marotta, che vanta il jolly dello "sconto" pattuito al momento della cessione di Zaniolo alla Roma di Pallotta (percentuale del 15% sulla rivendita futura) nell'estate 2018. Senza dimenticare neanche le opzioni che portano al Manchester United e al Real Madrid all'estero.