Juve-Inter: l'ex Conte accolto nel silenzio, CR7 pronto a fare la differenza

Resta pur sempre il derby d’Italia, la partita più attesa dell’anno. Anche senza pubblico, Juve e Inter si daranno battaglia fino all’ultimo minuto per tre punti che potranno avere un peso non indifferente sulla corsa scudetto. Il ritorno a casa dell’ex Antonio Conte sarà caratterizzato da un inevitabile silenzio. Lui che prima della gara d’andata aveva risposto a una frase mai pronunciata da Andrea Agnelli a seguito della richiesta di alcuni tifosi di negargli la stella all’Allianz Stadium e che adesso, invece, non ha voluto commentare il palese riconoscimento del suo ex presidente che lo ha definito “Juventus” in una recente intervista su Radio 24.

Juve-Inter, che a seguito delle restrizioni vigenti per l’emergenza Coronavirus non consentirà ai due allenatori di parlare nella consueta conferenza stampa della vigilia, sarà anche la prova di maturità dei bianconeri e della gestione Sarri. Le parole del tecnico nel post Lione, specie quelle relative a una certa difficoltà a trasmettere al gruppo alcuni concetti, hanno convinto poco a questo punto della stagione. Domani sera, però, ci sarà la ghiotta occasione per rispondere sul campo a una serie di voci che continuano a rincorrersi e in buona parte prive di fondamenta.

Qualcosa il tecnico dovrà cambiare rispetto a mercoledì sera, pur mantenendo il modulo sul 4-3-3. In una normale alternanza dei portieri, Buffon potrebbe giocare titolare e fissare il nuovo record di presenze in Serie A. In difesa, invece, potrebbe rientrare Chiellini, accanto a Bonucci. Danilo dovrebbe giocare ancora sulla destra, sul fronte opposto De Sciglio potrebbe consentire ad Alex Sandro di rifiatare. A centrocampo, invece, bisogna fare i conti con la condizione di Pjanic, che potrebbe lasciare il posto a Bentancur. Mentre Rabiot, apparso stanco a Lione e ieri apparso per una leggera contusione al calcagno del piede sinistro, potrebbe dare spazio a Matuidi. Ramsey, invece, potrebbe tornare dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra. Attenzione poi a Khedira, che potrebbe essere pronto per un breve spezzone.

In avanti, invece, scalpita Higuain e spera Douglas Costa. Sarri deciderà verosimilmente nelle prossime ore chi affiancare a Cristiano Ronaldo, tenendo presente che in questo momento è difficile lasciare fuori Dybala e un diligente Cuadrado, che però nell’ultima occasione ha sbagliato fin troppo. Intanto il tecnico juventino incassa le parole della sua stella: “A volte si vince, a volte si perde, ma passo dopo passo come squadra miglioriamo e guardiamo al prossimo match con più sicurezza. Ovviamente rispettiamo le idee dell’allenatore, il nostro lavoro è continuare ad allenarci, vincere e prepararci per le prossime partite – ha detto ieri CR7 a Sky Sport -. La prossima partita è contro l’Inter, spero di segnare e vincere che è la cosa più importante”.