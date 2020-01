© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida a distanza tra Juventus e Inter per il titolo di campione d'inverno. Con la giornata di questo weekend si chiude infatti il girone di andata della Serie A, il titolo non ha ovviamente alcun valore in palmares ma, come evidenzia La Stampa, nel 76% dei casi porta poi alla vittoria del campionato. Per la prima volta da quando la A si gioca a 20 squadre, inoltre, le due squadre in corsa arrivano all'appuntamento appaiate in vetta alla classifica: Juventus e Inter hanno infatti gli stessi punti, 45, e potrebbero diventare campioni d'inverno ex aequo.