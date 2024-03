Juve, Kean e l'affare saltato con l'Atletico: "È stata dura, mi sono sentito deluso"

vedi letture

"È stata molto dura. Per un momento mi sono sentito deluso". Attraverso il suo canale YouTube, Moise Kean è tornato sul mancato trasferimento all'Atlético Madrid nel corso dell'ultimo mercato invernale. La Juventus aveva trovato l'intesa con i Colchoneros, che però non hanno ratificato l'affare dopo aver riscontrato tempi di recuperi più lunghi del previsto per l'attaccante italiano, ai box ormai da diverse settimane. Un viaggio andata e ritorno Torino/Madrid molto più rapido del previsto.

"Ero con mia madre e la mia famiglia e mi sentivo di averli delusi - ha spiegato Kean - ma dopo mia mamma mi ha fatto capire che la vita non si fermava lì. Devo andare avanti, sono un uomo adulto e devo prendere le mie responsabilità e lavorare duro. Prima non sapevo cosa volesse dire lavorare duramente. Dicevo sempre: ho talento, perché dovrei lavorare duramente? Poi ho visto che le persone lavorando crescevano e io voglio essere al top per questo ho iniziato ad allenarmi così duramente".

Il suo rientro alle porte. Kean, comunque, è sempre più vicino al rientro. Come spiegato da Allegri nell'ultima conferenza stampa, già la prossima settimana l'attaccante classe 2000 dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni e potrebbe essere a disposizione già per la gara contro l'Atalanta del prossimo 10 marzo.