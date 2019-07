Juve, Kean-Everton il nodo è la recompra: proseguono i contatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono le trattative fra Juventus ed Everton per Moise Kean. L’attaccante bianconero piace moltissimo al club inglese che ha messo sul piatto una cifra che arriva a 40 milioni di euro, bonus compresi, ma finora non si è trovato un vero accordo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il problema non sarebbe di natura economica ma piuttosto la volontà del club bianconero di non privarsi totalmente del ragazzo.

Scoglio recompra - La Juventus, infatti, vorrebbe inserire un diritto di riacquisto dell’attaccante, situazione per il momento che non trova d’accordo il club di Liverpool. Le parti comunque sono sempre a colloquio e, si legge sempre sul quotidiano, la trattativa potrebbe prendere quota trovando l’accordo su una formula simile a quanto fatto con la Sampdoria per il portiere Emil Audero.