Juve, Khedira fuori dalla lista Champions: Emre Can torna a sperare

Operazione chirurgica riuscita ma tempi di recupero piuttosto ampi, per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco ieri è stato sottoposto a intervento, lo stop forzato di tre mesi apre in casa Juventus a una riflessione che coinvolge mercato e soprattutto lista Champions. Difficile, infatti, immaginarlo ancora nella lista Uefa per la seconda parte di stagione, alla luce dei tempi di recupero così lunghi.

Discorso inverso rispetto a Giorgio Chiellini, già in piena attività di campo per tornare entro febbraio. Il capitano bianconero riprenderà certamente il suo posto in lista Champions, verosimilmente non quello appena liberato. Con Chiellini in lista, infatti, Sarri dovrebbe tagliare uno tra Rugani e Demiral, che potrebbero anche essere coinvolti in qualche operazione di mercato a gennaio.

Senza Khedira, piuttosto, si libera quel posto che Emre Can recrimina da inizio stagione. Dopo l’esclusione, il centrocampista ha più volte ribadito di voler giocare la Champions, l’occasione adesso è di quelle imperdibili. Le prossime settimane saranno determinanti per conquistare la fiducia di tecnico e dirigenza, e allontanare l’idea di fare le valigie per lasciare Torino.