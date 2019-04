Juve, Khedira: "Tornerò al 100% per l'inizio della prossima stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il mio obiettivo principale è tornare al 100% per l'inizio della prossima stagione. Non vedo l'ora di lottare per raggiungere nuovamente i nostri traguardi nella prossima stagione". Questo il tweet di Sami Khedira dopo il report della Juventus che ha comunicato l'infortunio al ginocchio del tedesco che sarà sottoposto a intervento chirurgico.