Juve, Kurzawa nel mirino: ecco il mancino che Paratici ha soffiato a Marotta

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dirla tutta Layvin Kurzawa sembrava più un obiettivo di mercato dell’Inter. Fino a un paio di settimane fa, i tentativi di Marotta per l’esterno sinistro del PSG erano stati frequenti ma il giocatore aveva respinto al mittente le ricche proposte nerazzurre. Nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi sul fronte bianconero, con il francese classe 1992 perfetta pedina di scambio per liberare Mattia De Sciglio verso Parigi: operazione intelligente e funzionale al progetto stagionale di Sarri.

Tra silenzi e depistaggi, Paratici e i suoi uomini adesso sarebbero pronti a chiudere l’operazione che potrebbe giovare anche alle casse del club. L’ex terzino del Milan è un vecchio pallino di Leonardo, intenzionato a scommettere su di lui sin da subito. Kurzawa invece pare l’alternativa ideale ad Alex Sandro, come il brasiliano mancino e non un ambidestro adattato come tutte le soluzioni attualmente a disposizione di Sarri.

Ieri è stato un giorno importante anche per un’altra operazione che la Juve sta portando a termine con il Barcellona: ovvero lo scambio tra l’attaccante Alejandro Marques e Matheus Pereira. Quest’ultimo è appena rientrato dal prestito al Digione e nelle prossime ore sarà tesserato dal club spagnolo. Mentre la prima punta catalana, classe 2000, ieri pomeriggio ha sostenuto le visite al J Medical per mettersi sin da subito a disposizione di mister Fabio Pecchia, in Under 23. Ieri è stato ufficializzato anche l’arrivo in Seconda Squadra di Matteo Brunori, dal Pescara che ha preso contestualmente Edoardo Masciangelo a titolo definitivo.

La Juve è al lavoro per acquisire pure le prestazioni del terzino destro classe 2000 Wesley, ex Flamengo, bloccato già la scorsa estate e poi tesserato dall’Hellas Verona. Mentre l’ala sinistra Frank Abou, classe 2002, è stata ceduta a titolo definitivo al Lecce: nella Primavera salentina avrà certamente modo di trovare più spazio per mettere in mostra le sue qualità. In uscita, direzione Sampdoria, altri tre Primavera: Nicolò Francofonte, Erik Gerbi e Matteo Stoppa. Il chiaro obiettivo del club bianconero è quello di far giocare quanto più possibile i propri giovani al fine di non rallentarne minimamente il percorso di crescita.