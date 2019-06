© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Paulo Dybala torna di moda per l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Fichajes.com i Colchoneros, che sono alle prese con la ricerca del sostituto di Antoine Griezmann, stanno pensando al numero 10 della Juventus che, come spiega il media spagnoli, non attraversa un buon momento di forma ma ha caratteristiche simili al francese. Dybala, conclude Fichajes, vedrebbe di buon occhio un cambio d'aria dopo l'ultimo anno a Torino oscurato da Cristiano Ronaldo e la Juve è pronta ad ascoltare offerte.