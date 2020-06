Juve, la priorità di mercato resta il centrocampo: due nuove pedine per Sarri

La priorità assoluta del prossimo mercato della Juve è allestire un centrocampo ideale per il gioco di Sarri. Non ci sono incedibili, allo stato attuale, oltre alla volontà di puntare molto su Bentancur in cabina di regia. Da Pjanic a Rabiot, fino a Khedira e Matuidi: tutti potrebbero rientrare in qualche operazione di scambio mirata a potenziare il reparto e ringiovanirlo, oltre che abbassare possibilmente il monte ingaggi. Per questo lo scambio Pjanic-Arthur (al momento congelato dalla posizione del brasiliano che non vorrebbe lasciare il Barcellona) resta un’operazione ideale anche per la Juve. Mentre Bernardeschi in caso di cessione prediligerebbe una destinazione all’estero, meglio se in Premier League. Il nome di Rabiot circola con insistenza in Inghilterra, quello di Matuidi torna sempre di moda nel suo Paese natale. Dipenderà molto dalle opportunità ma la linea pare tracciata, Sarri avrà a disposizione almeno due nuovi centrocampisti, magari uno più giovane ma di grande prospettiva. Per quest'ultimo aspetto, riflettori puntati sugli italiani: da Tonali a Zaniolo, nessun escluso.