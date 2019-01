Juve, la prossima settimana si chiude per Romero: resterà al Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve e il Genoa continuano a trattare per Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Tuttosport la certezza è rappresentata dal fatto che il centrale argentino resterà a Genova fino a giugno e non è da escludere che il suo arrivo in bianconero possa essere rimandato al 2020. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti per cercare di ragionare sul prezzo, con i milioni che ballano tra i 22 e i 25.