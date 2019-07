Juve, la seconda fase del mercato estivo è cominciata: ecco gli obiettivi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

La seconda fase del mercato estivo della Juventus è ufficialmente cominciata. Il rientro anticipato dalla tournèe asiatica di Fabio Paratici è stato funzionale a una serie di incontri finalizzati ad alcune cessioni. Dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Romero, De Ligt e Demiral, la priorità adesso è quella di sfoltire la rosa con una serie di operazioni che coinvolgeranno nomi importanti. Da Khedira a Matuidi, Perin, Mandzukic e ancora Cancelo, Kean e Higuain: tutti (o quasi) in attesa di destinazione.

Paratici giovedì è volato a Londra sondando il terreno del mercato della Premier, che chiudendo già all’8 di agosto muoverà inevitabilmente le acque. Si spera. Perchè dopo l’affare saltato di Perin al Benfica, gli esuberi in casa Juve si fanno pure troppi. Sull’estremo difensore si è mosso l’Aston Villa, e resta un’ipotesi credibile anche quella del Monaco, destinazione che potrebbe condividere con Matuidi. Tornando in Inghilterra, Kean scalda gli umori in casa Everton, più di quanto lo faccia nello stesso campionato il nome di Mandzukic. Mentre Cancelo resta un obiettivo del Manchester City e non solo.

Ieri, a metà pomeriggio, Paratici e Cherubini hanno incontrato Federico Pastorello, agente tra gli altri di Lukaku. L’attaccante belga resta un obiettivo dell’Inter, e forse anche per questo dall’entourage si sono premurati a far sapere che al centro della discussione con la Juve c’è stato solo Khedira, oltre che i giovani Primavera Tongya e Anzolin, già in bianconero da qualche anno. Le attenzioni sull’attaccante - al netto di una possibile azione di disturbo sull’Inter - sarebbero comunque comprensibili: corrisponde (per età e caratteristiche) all’identikit del partner ideale di Cristiano Ronaldo in attacco; ed è ai margini del progetto del Manchester United, club che ha mostrato da tempo maggiore interesse per tanti giocatori della Juve.

Tra questi c’è anche Paulo Dybala, che però non sembrerebbe intenzionato a cambiare aria. Anzi, la Joya rientrerà con qualche giorno d’anticipo dalle vacanze: non vede l’ora di confrontarsi con Maurizio Sarri, e confermargli la sua massima disponibilità a calarsi interamente nella sua nuova Juve. Le motivazioni possono fare la loro parte: il ritorno di un Dybala ai suoi massimi livelli rappresenterebbe un altro rinforzo importante da questo mercato estivo che sembra ancora tutt’altro che chiuso.