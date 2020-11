Juve, le ultime verso il Ferencvaros: difesa forzata, possibile nuova occasione per Dybala

Scelte forzate in difesa per la Juventus di Andrea Pirlo: “Ne ho quattro, giocheranno loro”. Alex Sandro forse si aspettava un rientro meno semplice, ma esordirà in questa stagione direttamente dal primo minuto, da terzino sinistro. Danilo-De Ligt coppia centrale, a destra toccherà a Cuadrado. Contro il Ferencvaros nuova occasione in arrivo per Federico Bernardeschi, che contro il Cagliari ha fatto bene: sulla destra, ballottaggio tra Kulusevski e McKennie, più che Chiesa, la cui condizione non è ancora ottimale. Turno di riposo per Rabiot: a centrocampo si dovrebbe rivedere Rodrigo Bentancur con Arthur. In attacco ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo: al suo fianco salgono le quotazioni di Paulo Dybala, anche se l’allenatore bianconero non si è esposto.

La probabile della Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.